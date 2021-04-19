Суперлига предлагала путёвку "Зениту", но получила отказ

Футбольная Суперлига обращалась в "Зенит" с предложением стать одним из участников турнира. По информации журналиста Василия Конова, питерский клуб был интересен европейским клубам из-за крупного спонсора.

Вместе с тем, "Газпром" является спонсором Лиги чемпионов и УЕФА, поэтому ответа от "Зенита" не последовало. Другим российским командам предложений не поступало.

"Единственный российский клуб с потенциально мощным спонсором, который был интересен Суперлиге (как раз за счёт спонсора) — это "Зенит". Но, спонсор "Зенита" — спонсор Лиги чемпионов и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес к "Зениту", но, ответных действий не дождалось", — сообщает Конов в Telegram.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) выступила против создания футбольной Суперлиги. С категорическим протестом выступил УЕФА, а в ФИФА назвали турнир "сепаратистским".