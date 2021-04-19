Кто сыграет в Лиге чемпионов, если стартует Суперлига

Новость о создании футбольной Суперлиги взорвала информационное пространство. 12 топ-клубов не будут участвовать в новом сезоне Лиги чемпионов.

Этими командами стали "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Милан", "Интер", "Ювентус", "Реал", "Барселона" и "Атлетико". Также к проекту могут присоединиться немецкие "Бавария" и "Боруссия", а также португальский "Порту". Ещё пять клубов будут отобраны в турнир по приглашению или через квалификацию.

Кто сыграет в Лиге чемпионов?

Состав участников Лиги чемпионов УЕФА определяется согласно спортивным результатам команд, показанных в национальных чемпионатах. В групповой турнир команды из Германии, Англии, Испании и Италии получают по четыре путёвки. Ещё десять мест достанутся командам из Франции, Португалии, России, Украины, Бельгии, Голландии и Турции. Остальные шесть мест будут разыграны в квалификации.

Если представить, что участие в турнире примут лучшие клубы из чемпионатов за исключением клубов Суперлиги, то состав участников может быть таким:

Англия - "Лестер", "Вест Хэм", "Эвертон", "Лидс";

Испания - "Севилья", "Бетис", "Вильярреал", "Реал Сосьедад";

Италия - "Аталанта", "Наполи", "Лацио", "Рома";

Германия - "Лейпциг", "Вольфсбург", "Айнтрахт", "Байер";

Франция - "Лилль", "ПСЖ", "Монако";

Португалия - "Спортинг", "Бенфика";

Россия - "Зенит";

Украина - "Динамо" (Киев);

Бельгия - "Брюгге";

Голландия - "Аякс";

Турция - "Бешикташ";

из квалификации - "Шахтер" (Украина), "Локомотив" (Россия), "Зальцбург" (Австрия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Славия" (Чехия), "Олимпиакос" (Греция).