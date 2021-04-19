Новость о создании футбольной Суперлиги взорвала информационное пространство. 12 топ-клубов не будут участвовать в новом сезоне Лиги чемпионов.
Этими командами стали "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Милан", "Интер", "Ювентус", "Реал", "Барселона" и "Атлетико". Также к проекту могут присоединиться немецкие "Бавария" и "Боруссия", а также португальский "Порту". Ещё пять клубов будут отобраны в турнир по приглашению или через квалификацию.
Состав участников Лиги чемпионов УЕФА определяется согласно спортивным результатам команд, показанных в национальных чемпионатах. В групповой турнир команды из Германии, Англии, Испании и Италии получают по четыре путёвки. Ещё десять мест достанутся командам из Франции, Португалии, России, Украины, Бельгии, Голландии и Турции. Остальные шесть мест будут разыграны в квалификации.
Если представить, что участие в турнире примут лучшие клубы из чемпионатов за исключением клубов Суперлиги, то состав участников может быть таким:
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