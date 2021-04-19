Клубы Суперлиги покинули ECA и подготовили иски к УЕФА и ФИФА

Клубы новой Суперлиги вышли из состава Европейской ассоциации клубов (ECA). Эта организация существовала для защиты прав команд при переговорах с УЕФА, сообщает ВВС.

В состав ECA входили более 250 европейских клубов. Организации ранее удалось добиться изменения графика матчей сборных. Главой ECA был президент "Ювентуса" Андреа Аньелли. Туринский клуб стал участником Суперлиги.

ECA не поддержала идею создания Суперлиги, после чего 12 команд вышли из её состава.

"Представляющий 246 ведущих клубов по всей Европе, подтверждает заявленное обязательство работать над разработкой модели клубных турниров УЕФА на цикл, начинающийся в 2024 году, и что ECA выступает решительно против "модели закрытой Суперлиги", — говорится в заявлении ECA.

Иски к ФИФА и УЕФА

В Суперлиге уже заявили о том, что подготовили иски к ФИФА и УЕФА, если организация будет препятствовать созданию нового турнира. Подобную реакцию вызвало заявление УЕФА, в котором организация выразила протест из-за действий Суперлиги.

"Ваше официальное заявление, однако, вынуждает нас принять ответные меры, чтобы обезопасить себя от такой неблагоприятной реакции, которая не только поставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что важно, будет незаконной. По этой причине SLCo (компания Суперлиги) подала ходатайство в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственное учреждение и проведение соревнования в соответствии с действующим законодательством", — приводит AP заявление Суперлиги.