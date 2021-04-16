"Барселона" предложила Месси новый контракт с меньшей зарплатой

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сделал Лионелю Месси предложение о новом контракте. Каталонский клуб хочет сократить зарплату аргентинского футболиста, сообщает RAC1.

Решение связано с тем, что "Барселона" находится в кризисе. После преодоления финансовых проблем клуб обещает поднять зарплату Месси. Такой пункт прописан в контракте.

Кроме того, Месси предложена должность амбассадора "Барселоны" после того, как аргентинский футболист закончит карьеру. Ещё один аргумент Лапорты — приобретение нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанна, что позволит повысить результаты команды и завоевать Месси новые трофеи.

В окружении Месси и в самой "Барселоне" в комментарии Mundo Deportivo заявили, что информация не соответствует действительности. Соглашение между аргентинцем и каталонской командой заканчивается в июне.