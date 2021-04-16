"Барселона" предложила Месси новый контракт с меньшей зарплатой

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сделал Лионелю Месси предложение о новом контракте. Каталонский клуб хочет сократить зарплату аргентинского футболиста, сообщает RAC1.
Решение связано с тем, что "Барселона" находится в кризисе. После преодоления финансовых проблем клуб обещает поднять зарплату Месси. Такой пункт прописан в контракте.
Кроме того, Месси предложена должность амбассадора "Барселоны" после того, как аргентинский футболист закончит карьеру. Ещё один аргумент Лапорты — приобретение нападающего "Боруссии" Эрлинга Холанна, что позволит повысить результаты команды и завоевать Месси новые трофеи.
В окружении Месси и в самой "Барселоне" в комментарии Mundo Deportivo заявили, что информация не соответствует действительности. Соглашение между аргентинцем и каталонской командой заканчивается в июне.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.