Мазепин стал последним во второй практике в Имоле, Леклер разбил машину

На трассе в Имоле завершилась вторая практика "Гран-при Эмилии-Романьи". Лучший результат, как и во время первой тренировки, показал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.
Вторым стал чемпион мира Льюис Хэмилтон, третьим — пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли.
Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин показал последний результат. От лидера он отстал на 2,306 секунды.
Неудачу потерпел пилот "Феррари" Шарль Леклер. Гонщика занесло в последнем повороте, после чего он влетел в отбойник.
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