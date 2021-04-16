Мазепин стал последним во второй практике в Имоле, Леклер разбил машину

На трассе в Имоле завершилась вторая практика "Гран-при Эмилии-Романьи". Лучший результат, как и во время первой тренировки, показал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.

Вторым стал чемпион мира Льюис Хэмилтон, третьим — пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли.

Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин показал последний результат. От лидера он отстал на 2,306 секунды.

Неудачу потерпел пилот "Феррари" Шарль Леклер. Гонщика занесло в последнем повороте, после чего он влетел в отбойник.