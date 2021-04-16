Китай заявил о готовности провакцинировать всех участников Олимпиады

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна готова предоставить вакцину от коронавируса всем участникам Олимпийских игр в Токио и Пекине. Об этом он заявил во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Китай намерен сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и предоставить вакцины готовящимся к Олимпиаде спортсменам", — приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина.

Олимпиада-2020 в Токио запланирована с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.