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Китай заявил о готовности провакцинировать всех участников Олимпиады

Спорт

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна готова предоставить вакцину от коронавируса всем участникам Олимпийских игр в Токио и Пекине. Об этом он заявил во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Китай намерен сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и предоставить вакцины готовящимся к Олимпиаде спортсменам", — приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина.

Олимпиада-2020 в Токио запланирована с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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