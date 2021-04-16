"Локомотив" наказан одним матчем на нейтральном поле

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал "Локомотив" проведением одного матча на нейтральном поле. Решение связано со скандалом вокруг матча "Локомотив" — "Спартак".

Во время игры фанаты оскорбляли вратаря "Локомотива" Маринато Гильерме. В ответ голкипер показывал неприличные жесты, за что получил два матча дисквалицикации.

Решение КДК РФС не распространяется на ближайшие матчи "Локомотива" против "Ростова" (17 апреля) и ЦСКА (21 апреля). На нейтральном поле железнодорожники проведут игру против "Динамо" 8 мая. Матч состоится за пределами Москвы, сообщает "РБ Спорт".

Кроме того, на 150 тыс. рублей оштрафованы начальник "Локомотива" Станислав Сухина и его коллега из "Спартака" Василий Козловцев. Оба заходили в судейскую комнату после матча, что запрещено правилами.