Третье место Коляды позволило России увеличить отрыв от США на ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке. Он показал лучший результат в сезоне — 180,72.
Коляду опередили американец Натан Чен (203,24) и японец Юдзуру Ханю (193,76). Второй российский фигурист Евгений Семененко занял пятое место (166,33) вслед за французом Кевином Аймозом (169,13). Шестым стал японец Сёма Уно (164,96).
Россия после мужской произвольной программы увеличила отрыв от США. Коляда и Семененко набрали 18 очков, а Чен и Джейсон Браун — 17.
В субботу, в последний день соревнований, с произвольными программами выступят женщины (Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева) и спортивные пары (Анастасия Мишина и Александр Галлямов).
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