Вооружённые грабители в Риме заставили Смоллинга открыть сейф

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг подвергся вооружённому ограблению. В ночь на пятницу преступники забрались в его дом и потребовали открыть сейф.
Футболист без сопротивления отдал трём грабителям деньги, часы и драгоценности. В момент ограбление в доме находились его жена и сын, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Смоллинг выступает за "Рому" с января 2019 года. В составе "волков" 31-летний англичанин провёл 54 матча, в которых забил три мяча.
В 2020 году был ограблен главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека. В тот момент португальца не было дома.
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