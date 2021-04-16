Вооружённые грабители в Риме заставили Смоллинга открыть сейф

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг подвергся вооружённому ограблению. В ночь на пятницу преступники забрались в его дом и потребовали открыть сейф.

Футболист без сопротивления отдал трём грабителям деньги, часы и драгоценности. В момент ограбление в доме находились его жена и сын, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Смоллинг выступает за "Рому" с января 2019 года. В составе "волков" 31-летний англичанин провёл 54 матча, в которых забил три мяча.

В 2020 году был ограблен главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека. В тот момент португальца не было дома.