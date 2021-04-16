Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вопрос одной кнопки: эксперт о бюрократии, соцсфере и просьбе Путина
Макеева ответила на обвинения в том, что увела мужчину из семьи
Биологи вырастили гибридные эмбрионы человека и макаки
Немирный атом: эксперт о парадоксах заявления Киева по ядерному оружию
Кудрявцева одержала победу в суде над Андреем Разиным
Завтрак не помогает похудеть: мнение австралийских специалистов
Мазепин разбил болид во время первой практики в Имоле
Оргкомитет Олимпиады в Токио опроверг возможную отмену Игр
Американцы создали робота-змею для обследования днищ кораблей

Власти Чехии выразили протест из-за решения УЕФА по делу Куделы

Спорт » Командные виды » Футбол

Власти Чехии жёстко отреагировали на решение УЕФА по делу футболиста "Славии" Ондржея Куделы. Игрока обвинили в расистском оскорблении полузащитника "Рейнджерс" Глена Камара и дисквалифицировали на десять матчей.

Власти Чехии выразили протест из-за решения УЕФА по делу Куделы

Глава канцелярии президента Чехии Вратислав Минарж выступил с обращением к УЕФА и направил письмо в организацию, в котором указал, что чешское общество не согласно с таким наказанием футболиста. Чиновник уточнил, что с его позицией солидарен президент страны Милош Земан.

Минарж отметил, что расизм со стороны Куделы не был доказан, а делегат матча не смог точно ответить — было оскорбление или нет. Вместе с тем, Камара за удар Куделы в подтрибунном помещении дали всего три матча. По мнению чешских властей, УЕФА обслуживает интересы немногочисленной группы людей.

"С вашей подачи борьба с расизмом превратилась в борьбу проигравших против победивших, стала вершиной лицемерия, дискриминации и смущающего подрыва ценностей в соответствии с глупыми трендами.

Ваши усилия могут привести к обратному: возникнет ситуация, когда людей, кожа которых не обладает тёмным цветом, будут дискриминировать, их права будут ущемлять. Этому процессу необходимо противостоять", — говорится в письме Минаржа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Скопинский маньяк посетовал, что встреча с Собчак вышла ему боком
Мазепин разбил болид во время первой практики в Имоле
Банки и магазины не могут отказать в приёме дырявых банкнот
Волга: "Ситуация на Украине беременна войной"
Эксперт рассчитал, как получать пассивный доход в 100 тысяч рублей
Пригожин готовит новый иск к Соболь и Милову за клевету
Деятельность человека затронула 97% площади Земли
Вдова Баталова не приняла помощь Никиты Михалкова
Палеонтологи подсчитали количество живших на Земле тираннозавров
Евросоюз не поддержит санкции США против российского госдолга
Популярное
Мир. Новости мира
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине

Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.

И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Правда ТВ
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Мир. Новости мира
Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?
Карибские страны
Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США
Василий Амирджанов Спикер Госдумы считает Россию свободной страной Василий Амирджанов Любовь Степушова Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Новости спорта
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Российский шоу-бизнес
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Санкции против госдолга: насколько это сильный удар по России
Экономика и бизнес
Санкции против госдолга: насколько это сильный удар по России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников