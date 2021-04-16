Власти Чехии выразили протест из-за решения УЕФА по делу Куделы

Власти Чехии жёстко отреагировали на решение УЕФА по делу футболиста "Славии" Ондржея Куделы. Игрока обвинили в расистском оскорблении полузащитника "Рейнджерс" Глена Камара и дисквалифицировали на десять матчей.

Глава канцелярии президента Чехии Вратислав Минарж выступил с обращением к УЕФА и направил письмо в организацию, в котором указал, что чешское общество не согласно с таким наказанием футболиста. Чиновник уточнил, что с его позицией солидарен президент страны Милош Земан.

Минарж отметил, что расизм со стороны Куделы не был доказан, а делегат матча не смог точно ответить — было оскорбление или нет. Вместе с тем, Камара за удар Куделы в подтрибунном помещении дали всего три матча. По мнению чешских властей, УЕФА обслуживает интересы немногочисленной группы людей.

"С вашей подачи борьба с расизмом превратилась в борьбу проигравших против победивших, стала вершиной лицемерия, дискриминации и смущающего подрыва ценностей в соответствии с глупыми трендами. Ваши усилия могут привести к обратному: возникнет ситуация, когда людей, кожа которых не обладает тёмным цветом, будут дискриминировать, их права будут ущемлять. Этому процессу необходимо противостоять", — говорится в письме Минаржа.