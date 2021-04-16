Оргкомитет Олимпиады в Токио опроверг возможную отмену Игр

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото заявила о готовности провести Игры вне зависимости от ситуации с коронавирусом. По её словам, организаторы сосредоточены на обеспечении безопасности участников соревнований.

Днём ранее генеральный секретарь правящей японской партии Тосихиро Никаки сообщил, что полная отмена Олимпийских игр возможна, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится. Также около 60% японцев выступают за отмену Олимпиады.

"Мы не рассматриваем возможность отмены Игр. Мы сосредоточены на принятии мер по обеспечению безопасности и проведении соревнований", — приводит Kyodo слова Хасимото.

Олимпиада-2020 в Токио состоится с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков. Смогут ли присутствовать на соревнованиях японцы, будет решено позже.