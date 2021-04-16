Мазепин не справился с управлением в первой практике в Имоле

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин неудачно провёл первую практику на "Гран-при Эмилии-Романьи" в Имоле. Болид гонщика развернуло на одном из поворотв.

Мазепин вылетел в гравий. Затем он направился в боксы, после небольшой паузы продолжил тренировку.

Для россиянина этот "Гран-при" будет вторым в карьере в "Формуле-1". В Бахрейне Мазепин попал в аварию на первом круге.