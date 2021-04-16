США не пустили российского хоккеиста на чемпионат мира

Нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко не поможет команде на чемпионате мира в Техасе. Турнир состоится с 26 апреля по 6 мая.
По сведениям "Чемпионата", миграционная служба США не разрешила Мирошниченко въехать на территорию страны, несмотря на наличие у него визы. Причины отказа не называются.
Сборная России (до 18 лет) в группе сыграет против команд США, Финляндии, Чехии и Германии. В плей-офф турнира выйдут четыре команды.
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