В четверг, 15 апреля, стали известны все полуфиналисты Лиги Европы. Борьбу за трофей продолжат две английские, итальянская и испанская команды.
"Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" уверенно победили и в ответных четвертьфиналах "Гранаду" и загребское "Динамо" соответственно. "Рома" свела матч с "Аяксом" к ничьей (1:1) и за счёт победы на выезде вышла дальше.
"Арсенал" поставил на место "Славию" — после ничьей в Лондоне "канониры" разгромили соперника со счётом 4:0 в Чехии.
Полуфинальные матчи Лиги Европы состоятся 29 апреля и 6 мая.
29 апреля
6 мая
Финал Лиги Европы запланирован на 26 мая. Матч состоится в польском Гданьске. Победитель турнира получит путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22.
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