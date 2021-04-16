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Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

Спорт » Командные виды » Футбол

В четверг, 15 апреля, стали известны все полуфиналисты Лиги Европы. Борьбу за трофей продолжат две английские, итальянская и испанская команды.

Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" уверенно победили и в ответных четвертьфиналах "Гранаду" и загребское "Динамо" соответственно. "Рома" свела матч с "Аяксом" к ничьей (1:1) и за счёт победы на выезде вышла дальше.

"Арсенал" поставил на место "Славию" — после ничьей в Лондоне "канониры" разгромили соперника со счётом 4:0 в Чехии.

Полуфиналы Лиги Европы

Полуфинальные матчи Лиги Европы состоятся 29 апреля и 6 мая.

29 апреля

  • "Манчестер Юнайтед" — "Рома".
  • "Вильярреал" — "Арсенал".

6 мая

  • "Рома" — "Манчестер Юнайтед".
  • "Арсенал" — "Вильярреал".

Финал Лиги Европы запланирован на 26 мая. Матч состоится в польском Гданьске. Победитель турнира получит путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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