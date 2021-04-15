Лига Европы: кто выйдет в полуфинал?

В четверг, 15 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Все игры начнутся в 22.00 по московскому времени.

С преимуществом после выездных побед в первом матче на поле выйдут "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал" и "Рома". Наиболее непредсказуемым выглядит противостояние "Арсенала" и "Славии". После ничьей в Лондоне (1:1) чешская команда способна оставить "канониров" за бортом турнира.

Ответные четвертьфиналы Лиги Европы

15 апреля

22.00 — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Гранада" (Испания). Первый матч — 2:0.

22.00 — "Вильярреал" (Испания) — "Динамо" З (Хорватия). Первый матч — 1:0.

22.00 — "Рома" (Италия) — "Аякс" (Голландия). Первый матч — 2:1.

22.00 — "Славия" (Чехия) — "Арсенал" (Англия). Первый матч — 1:1.

В полуфинале победитель пары "МЮ"/"Гранада" встретится с лучшим из пары "Рома"/"Аякс". Вторую полуфинальную пару составят победители противостояний "Вильярреал"/"Динамо" и "Славия"/"Арсенал".