Лига Европы: кто выйдет в полуфинал?

В четверг, 15 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Все игры начнутся в 22.00 по московскому времени.
С преимуществом после выездных побед в первом матче на поле выйдут "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал" и "Рома". Наиболее непредсказуемым выглядит противостояние "Арсенала" и "Славии". После ничьей в Лондоне (1:1) чешская команда способна оставить "канониров" за бортом турнира.
15 апреля
В полуфинале победитель пары "МЮ"/"Гранада" встретится с лучшим из пары "Рома"/"Аякс". Вторую полуфинальную пару составят победители противостояний "Вильярреал"/"Динамо" и "Славия"/"Арсенал".
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