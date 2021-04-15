УЕФА отстранил от футбольной деятельности судью Лапочкина

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА вынес решение о временном отстранении от футбольной деятельности российского арбитра Сергея Лапочкина. Работать судья не сможет до 23 июня, сообщает пресс-служба РФС.

Отстранение вынесено на 90 дней из-за возможного нарушения Лапочкиным статей 11.2 (а), 12.2 (а) и 12.2 (d) дисциплинарного регламента УЕФА.

Как сообщает "СЭ", Лапочкин не будет работать во время проверки дела по матчу второго отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 между латвийским "Вентспилсом" и французским "Бордо" (0:1). Арбитр не сообщил УЕФА, что к нему обращались люди, который хотели "обеспечить" необходимый результат матча.

Обвинение Лапочкина связано только с недонесением информации, а не игрой на ставках, как ранее сообщали СМИ. Отстранение от футбола распространяется как на турниры УЕФА, так и на все внутрироссийские соревнования.