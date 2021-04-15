"Уфа" оштрафована за нецензурный твит про арбитра Кукуляка

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал "Уфу" за сообщение в Twitter c нецензурной лексикой. После кубкового матча уфимцев против "Ахмата" (0:1) в соцсети появился твит, в котором было использовано устойчивое выражение в виде возмущения по поводу неназначенного пенальти.

В "Уфе" позже объяснили, что работник клуба ошибся, использовав автозамену. В комитете по этике не поверили в это и оштрафовали башкирский клуб на 250 тыс. рублей.

"Уфа" вылетела из четвертьфинала Кубка России. В турнирной таблице РПЛ команда занимает предпоследнее место, которое означает вылет в ФНЛ.

18 апреля "Уфа" сыграет против "Спартака" в Москве.