Экс-судья ФИФА обвинил российских арбитров в помощи определённым клубам

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что российские судьи зачастую принимают решения, которые противоречат правилам футбола. Так он ответил на вопрос о возможной помощи судей определённым командам в чемпионате России.

По словам Хусаинова, российские судьи дают повод усомниться в своей порядочности. Он назвал работу таких арбитров систематической.

"А как иначе это объяснить, когда видишь, что они принимают решения, явно противоречащие правилам игры? Если ты в очевидных моментах идёшь против правил, значит, замешан в данной схеме. К сожалению, по-другому никак не объяснить", — приводит RT слова Хусаинова.

После каждого тура в чемпионате РПЛ возникают судейские скандалы и обвинения арбитров в нечестной работе. После матча "Спартак" — "Локомотив" вопросы по поводу неназначения трёх пенальти в ворота Маринато Гильерме возникли у красно-белых.