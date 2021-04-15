Появилось видео выступлений российских фигуристов на командном ЧМ

На командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке завершился первый соревновательный день. Свои программы показали танцевальные дуэты, женщины и мужчины.

Ритм-танец выиграли российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За свой прокат они набрали 86,66 балла и принесли в копилку сборной России 12 очков.

Анна Щербакова выиграла короткую программу у женщин. Россиянка показала лучший результат в карьере — 81,07 балла. 16-летняя спортсменка заработала для команды 12 очков.

Елизавета Туктамышева стала второй, показав свой лучший результат в сезоне — 80,35. Её прокат принёс сборной России 11 очков.

Михаил Коляда за свой прокат получил 93,42 балла и занял пятое место. Фигурист набрал восемь очков в общую копилку.

Дебютант турнира Евгений Семененко показал свой лучший результат в карьере, получив оценку 88,86. Седьмое место фигуриста добавило в зачёт шесть очков.

Сборная России лидирует после первого дня соревнований командного ЧМ — 49 очков. Вторыми идут США — 47 очков, третьей — Япония (42 очка).