На командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке завершился первый соревновательный день. Свои программы показали танцевальные дуэты, женщины и мужчины.
Сборная России лидирует после первого дня соревнований командного ЧМ — 49 очков. Вторыми идут США — 47 очков, третьей — Япония (42 очка).
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