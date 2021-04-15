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Стал известен предварительный состав сборной России на ЧМ по хоккею

Спорт » Командные виды » Хоккей

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на товарищеские матчи против Белоруссии. Игры состоятся 23 и 24 апреля в Москве, сообщает пресс-служба ФХР.

Стал известен предварительный состав сборной России на ЧМ по хоккею

Состав сборной России по хоккею

Всего в списке 29 фамилий — три вратаря, десять защитников и 16 нападающих. Наибольшее представительство в команде у СКА — 13 игроков.

Вратари: Иван Бочаров ("Динамо" М), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов ("Трактор").

Защитники: Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все — СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба — "Витязь"), Андрей Сергеев ("Динамо" М), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба — "Локомотив"), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба — "Металлург" Мг).

Нападающие: Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Василий Подколзин (все — СКА), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба — "Витязь"), Вадим Шипачёв ("Динамо" М), Павел Красковский, Николай Коваленко, Егор Коршков, Георгий Иванов (все — "Локомотив).

Матчи против Белоруссии станут одними из последних перед выступлением сборной России на чемпионате мира в Риге. Игры в Латвии начнутся 21 мая.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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