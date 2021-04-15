Тарасова заявила, что Коляда получил заниженные оценки на командном ЧМ

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Михаила Коляды в короткой программе на командном чемпионате мира в Осаке. Россиянин занял пятое место, набрав восемь очков в копилку сборной.

По словам тренера, Коляда показал программу, за которую должен был оказаться выше в итоговом протоколе.

"Обожаю следить за его катанием в этом году. Но хочу сказать, что меня удивили итоговые оценки. Мне кажется, Михаил должен быть выше. Никого не обвиняю, но наш фигурист объективно должен быть выше", — приводит "Чемпионат" слова Тарасовой.

Сборная России лидирует после трёх выступлений фигуристов на командном ЧМ. Ритм-танец выиграл дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Короткую программу у женщин выиграла Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева.

Евгений Семененко в короткой программе занял седьмое место.

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