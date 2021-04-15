Россия лидирует на командном ЧМ после короткой программы у мужчин

На командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке завершилась короткая программа у мужчин. Лучшим в этом виде стал американец Натан Чен, вторым стал японец Юдзуру Ханю, третьим — Джейсон Браун из США.

Михаил Коляда в своей программе исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, за что получил оценку 93,42 балла, заняв пятое место. Евгений Семененко стал седьмым и установил личный рекорд, заработав 88,86 балла.

Натан Чен (США) — 109,65. Юдзуру Ханю (Япония) — 107,12. Джейсон Браун (США) — 94,86. Кевин Аймо (Франция) — 94,69. Михаил Коляда (Россия) — 93,42. Роман Садовский (Канада) — 89,61. Евгений Семененко (Россия) — 88,86. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 78,28. Шома Уно (Япония) — 77,46. Даниэль Грассль (Италия) — 67,32. Нам Нгуен (Канада) — 66,89.

Турнирное положение командного ЧМ по фигурному катанию

Коляда и Семененко в короткой программе набрали 14 очков. Ранее победу в ритм-танце одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В короткой программе у женщин первое место заняла Анна Щербакова, второе — Елизавета Туктамышева.

После трёх из восьми видов в турнирной таблице лидирует сборная России с 49 очками. Второй идёт команда США, третьей — Япония.

Россия — 49 очков. США — 47. Япония — 42. Франция — 26. Италия — 25. Канада — 23.

Соревнования в Осаке продолжатся 16 апреля.

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