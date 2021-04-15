На командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке завершилась короткая программа у мужчин. Лучшим в этом виде стал американец Натан Чен, вторым стал японец Юдзуру Ханю, третьим — Джейсон Браун из США.
Михаил Коляда в своей программе исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, за что получил оценку 93,42 балла, заняв пятое место. Евгений Семененко стал седьмым и установил личный рекорд, заработав 88,86 балла.
Коляда и Семененко в короткой программе набрали 14 очков. Ранее победу в ритм-танце одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В короткой программе у женщин первое место заняла Анна Щербакова, второе — Елизавета Туктамышева.
После трёх из восьми видов в турнирной таблице лидирует сборная России с 49 очками. Второй идёт команда США, третьей — Япония.
Соревнования в Осаке продолжатся 16 апреля.
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