УЕФА опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Первые игры пройдут 27 и 28 апреля, ответные — 4 и 5 мая.
Первые матчи
Ответные матчи
"Реал" 13 раз выигрывал трофей Лиги чемпионов, ещё трижды играл в финале турнира.
"Челси" в 2008 году уступил в финале "Манчестер Юнайтед", а в 2012 году выиграл Лигу чемпионов.
ПСЖ играл в финале один раз, в прошлом сезоне. "Манчестер Сити" впервые дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.
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