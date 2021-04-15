Стало известно расписание полуфиналов Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Первые игры пройдут 27 и 28 апреля, ответные — 4 и 5 мая.

Полуфиналы Лиги чемпионов

Первые матчи

27 апреля, 22.00. "Реал" (Испания) — "Челси" (Англия).

28 апреля, 22.00. ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия).

Ответные матчи

4 мая, 22.00. "Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция).

5 мая, 22.00. "Челси" (Англия) — "Реал" (Испания).

"Реал" 13 раз выигрывал трофей Лиги чемпионов, ещё трижды играл в финале турнира.

"Челси" в 2008 году уступил в финале "Манчестер Юнайтед", а в 2012 году выиграл Лигу чемпионов.

ПСЖ играл в финале один раз, в прошлом сезоне. "Манчестер Сити" впервые дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.