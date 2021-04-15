На командном чемпионате мира в Осаке завершилась короткая программа у женщин. Лучшие результаты показали россиянки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.
Туктамышева чисто выполнила свою программу. Во время выступления он сделала тройной аксель, тройной флип, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа. За прокат капитан российской команды получила 80,35 балла. Это её лучший результат в сезоне.
Щербакова исполнила двойной аксель, тройной флип, а также каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Чемпионка мира получила оценку 81,07. Это лучший результат Анны в карьере.
Щербакова и Туктамышева за короткую программу набрали 23 очка. С учётом победы Синициной и Кацалапова в ритм-танце на счету сборной России максимальные после двух программ 35 очков.
Соревнования продолжатся сегодня выступлением мужчин. Россию в этом виде представляют Михаил Коляда и Евгений Семененко.
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