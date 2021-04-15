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Щербакова и Туктамышева выиграли короткую программу на командном ЧМ

Спорт » Фигурное катание

На командном чемпионате мира в Осаке завершилась короткая программа у женщин. Лучшие результаты показали россиянки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Щербакова и Туктамышева выиграли короткую программу на командном ЧМ

Туктамышева чисто выполнила свою программу. Во время выступления он сделала тройной аксель, тройной флип, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа. За прокат капитан российской команды получила 80,35 балла. Это её лучший результат в сезоне.

Щербакова исполнила двойной аксель, тройной флип, а также каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Чемпионка мира получила оценку 81,07. Это лучший результат Анны в карьере.

  1. Анна Щербакова (Россия) — 81,07.
  2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,35.
  3. Каори Сакамото (Япония) — 77,78.
  4. Рика Кихира (Япония) — 69,74.
  5. Брэди Теннелл (США) — 67,40.
  6. Карен Чен (США) — 62,48.
  7. Лара Наки Гутманн (Италия) — 60,45.
  8. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия) — 59,55.
  9. Элисон Шумахер (Канада) — 59,19.
  10. Габриэль Дэйлман (Канада) — 57,22.
  11. Майя Маззара (Франция) — 55,31.
  12. Леа Серна (Франция) — 55,28.

Турнирное положение командного ЧМ по фигурному катанию

Щербакова и Туктамышева за короткую программу набрали 23 очка. С учётом победы Синициной и Кацалапова в ритм-танце на счету сборной России максимальные после двух программ 35 очков.

  1. Россия — 35 очков.
  2. Япония — 27.
  3. США — 25.
  4. Италия — 22.
  5. Канада — 14.
  6. Франция — 12.

Соревнования продолжатся сегодня выступлением мужчин. Россию в этом виде представляют Михаил Коляда и Евгений Семененко.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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