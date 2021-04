Стала известна зарплата Шипачёва по новому контракту с "Динамо"

Капитан московского "Динамо" Вадим Шипачёв подписал новый трёхлетний контракт с клубом. По сведениям телеграм-канала "Хоккей без зрителей", по этому договору нападающий заработает как минимум 285 млн рублей.

Зарплата хоккеиста в год составляет 95 млн рублей. Также он сможет заработать бонусы, если попадёт в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

Шипачёв выступает за "Динамо" на протяжении трёх сезонов. Нападающий провёл 179 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 57 шайб и сделал 143 передачи.

В этом сезоне динамовцы заняли третье место в регулярном чемпионате. В Кубке Гагарина команда вылетела во втором раунде от СКА.

