Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на командном чемпионате мира. Турнир стартовал 15 апреля в Осаке.
Синицина и Кацалапов стали лучшими среди шести танцевальных дуэтов. Результат россиян — 86,66 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (82,93).
Синицина и Кацалапов за ритм-танец набрали 12 очков в копилку сборной России.
Соревнования продолжатся короткой программой у женщин. Россию в Осаке представляют Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.
Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию
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