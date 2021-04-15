Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ в Осаке

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на командном чемпионате мира. Турнир стартовал 15 апреля в Осаке.

Синицина и Кацалапов стали лучшими среди шести танцевальных дуэтов. Результат россиян — 86,66 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (82,93).

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,66. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) — 82,93. Кэйтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 76,79. Аделина Галявиева/Луи Торон (Франция) — 70,34. Мисато Коматсубара/Тим Колето (Япония) — 66,42. Кэролайн Сусис/Шейн Фирус (Канада) — 65,06.

Турнирное положение командного ЧМ по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов за ритм-танец набрали 12 очков в копилку сборной России.

Россия — 12 очков. Италия — 11. США — 10. Франция — 9. Япония — 8. Канада — 7.

Соревнования продолжатся короткой программой у женщин. Россию в Осаке представляют Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию