Власти Японии заговорили о полной отмене Олимпиады-2020

Олимпиада-2020 в Токио может быть полностью отменена, если ситуация с пандемией коронавируса в Японии ухудшится. О такой вероятности рассказал генеральный секретарь Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи, который является одним из самых влиятельных политиков в стране.

"Если безопасное проведение Олимпиады будет невозможным, то турнир нужно отменить. В чём смысл Игр, если они могут негативно повлиять на ситуацию? На каком-то этапе нам нужно будет принять решение", — приводит Kyodo слова Никаи.

Олимпиада в Токио была перенесена в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Проведение турнира запланировано с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Токио не будут допущены иностранные болельщики. Сегодня появилась информация о том, что Игры будут проведены даже без местных зрителей.