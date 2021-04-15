Казанский УНИКС вышел в финал Еврокубка УЛЕБ. Соперником российской команды в решающей серии станет "Монако". Матчи состоятся 27 и 30 апреля, при необходимости третья игра — 5 мая.
Вместе с выходом в финал Еврокубка УНИКС заработал путёвку в Евролигу сезона-2021/22. Казанская команда в четвёртый раз сыграет в самом престижном баскетбольном турнире Европы. На данный момент лучший результат клуба — четвертьфинал Евролиги в 2012 году.
УНИКС стал второй российской командой в Евролиге. В регулярном чемпионате в сезоне-2021/22 примут участие 18 команд. Это 13 обладателей постоянной лицензии:
Из Еврокубка вышли УНИКС и "Монако", немецкая "Альба" имеет wild-card. Также путёвку должны получить чемпион Балканской лиги и лучшая команда Единой лиги ВТБ.
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