Шесть сборных примут участие в командном чемпионате мира по фигурному катанию. Фигуристы с 15 по 18 апреля покажут короткие и произвольные программы.
Первыми на лёд выйдут танцевальные дуэты. Ранее "Правда.Ру" публиковала полное расписание трансляций командного чемпионата мира.
Участие в турнире примут команды Канады, Франции, Италии, Японии, России и США. В составе каждой сборной две женщины, два мужчины, одна спортивная пара и один танцевальный дуэт.
*Италия будет выступать с одним фигуристом из-за того, что Маттео Риццо сдал положительный тест на коронавирус.
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