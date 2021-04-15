Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Садальский назвал Моргенштерна Шайтаном и похвалил за доброе дело
Ольга Бузова стала членом жюри КВН
Глава Пентагона: будем поддерживать Украину столько, сколько нужно
Олимпиада в Токио может пройти без "живых" зрителей
Доктор Мясников указал на пользу антидепрессантов при головной боли
Bloomberg: и всё же санкции за Solar Winds введут
Войска США оставят Афганистан, невзирая на опасения помощников Байдена
В полиции Нью-Йорка увеличат продолжительность смен до 12 часов
Патологоанатом: Джордж Флойд умер не от удушения

В Осаке стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию

Спорт » Фигурное катание

Шесть сборных примут участие в командном чемпионате мира по фигурному катанию. Фигуристы с 15 по 18 апреля покажут короткие и произвольные программы.

В Осаке стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию

Первыми на лёд выйдут танцевальные дуэты. Ранее "Правда.Ру" публиковала полное расписание трансляций командного чемпионата мира.

Состав участников командного ЧМ по фигурному катанию

Участие в турнире примут команды Канады, Франции, Италии, Японии, России и США. В составе каждой сборной две женщины, два мужчины, одна спортивная пара и один танцевальный дуэт.

  • Россия: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
  • Канада: Габриэль Делман, Элисон Шумахер, Нам Нгуен, Роман Садовски, Лори-Анн Мате/Терри Фердинад, Каролин Суисс/Шэйн Фьюрис.
  • Италия: Лара Наки Гутман, Жиневра Лавина Негрелло, Даниэль Грасси*, Николь Делла Моника/Маттео Гуарис, Шарлен Гигнар/Марко Фаббри.
  • Франция: Майя Массара, Леа Серна, Кевин Аймоз, Адам Сайо Хим Фа, Клео Хамон/Денис Стрекалин, Аделина Галявиева/Луи Таурон.
  • Япония: Рика Кихира, Каори Сакатомо, Юдзуру Ханю, Сома Уно, Рику Миура/Руиси Кихара, Мисато Коматсубара/Тим Колето.
  • США: Карен Чен, Брэйди Тенннелл, Джейсон Браун, Натан Чен, Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзер, Кэтлин Хоек/Жан-Лю Бейкер.

*Италия будет выступать с одним фигуристом из-за того, что Маттео Риццо сдал положительный тест на коронавирус.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Глава Пентагона: будем поддерживать Украину столько, сколько нужно
Олимпиада в Токио может пройти без "живых" зрителей
Доктор Мясников указал на пользу антидепрессантов при головной боли
Bloomberg: и всё же санкции за Solar Winds введут
Войска США оставят Афганистан, невзирая на опасения помощников Байдена
В полиции Нью-Йорка увеличат продолжительность смен до 12 часов
Патологоанатом: Джордж Флойд умер не от удушения
В Южной Америке проходят Гагаринские уроки
Будущие выпускники сегодня напишут итоговое сочинение перед ЕГЭ
Солист "Иванушек International" скоро станет дедом
Популярное
Мир. Новости мира
Пашинян случайно сделал из Путина президента Франции

Неожиданная оговорка "стоила должности" президенту РФ Владимиру Путину.

Пашинян случайно сделал из Путина президента Франции
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на пост Навального о Коране
Общество
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на пост Навального о Коране
Здоровье и профилактика
Кофе, Альцгеймер и Паркинсон: учёные объяснили связь
Российский шоу-бизнес
Мальчик или девочка? У Меладзе и Джанабаевой родился малыш
Любовь Степушова Кнут и пряник США для Путина. Есть ли у него иммунитет? Любовь Степушова Василий Амирджанов Манижа считает себя настоящей русской женщиной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
Знакомая звезды ВИА "Песняры" рассказала о его последних днях жизни
Мир. Новости мира
Яков Кедми: Теперь в Латвии будут есть импортные шпроты, а железные дороги разберут на металлолом
Елизавета II отреагировала на отказ Маркл приехать на похороны
Российский шоу-бизнес
Елизавета II отреагировала на отказ Маркл приехать на похороны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников