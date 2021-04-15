В Осаке стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию

Шесть сборных примут участие в командном чемпионате мира по фигурному катанию. Фигуристы с 15 по 18 апреля покажут короткие и произвольные программы.

Первыми на лёд выйдут танцевальные дуэты. Ранее "Правда.Ру" публиковала полное расписание трансляций командного чемпионата мира.

Состав участников командного ЧМ по фигурному катанию

Участие в турнире примут команды Канады, Франции, Италии, Японии, России и США. В составе каждой сборной две женщины, два мужчины, одна спортивная пара и один танцевальный дуэт.

Россия : Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Канада : Габриэль Делман, Элисон Шумахер, Нам Нгуен, Роман Садовски, Лори-Анн Мате/Терри Фердинад, Каролин Суисс/Шэйн Фьюрис.

: Габриэль Делман, Элисон Шумахер, Нам Нгуен, Роман Садовски, Лори-Анн Мате/Терри Фердинад, Каролин Суисс/Шэйн Фьюрис. Италия : Лара Наки Гутман, Жиневра Лавина Негрелло, Даниэль Грасси*, Николь Делла Моника/Маттео Гуарис, Шарлен Гигнар/Марко Фаббри.

: Лара Наки Гутман, Жиневра Лавина Негрелло, Даниэль Грасси*, Николь Делла Моника/Маттео Гуарис, Шарлен Гигнар/Марко Фаббри. Франция : Майя Массара, Леа Серна, Кевин Аймоз, Адам Сайо Хим Фа, Клео Хамон/Денис Стрекалин, Аделина Галявиева/Луи Таурон.

: Майя Массара, Леа Серна, Кевин Аймоз, Адам Сайо Хим Фа, Клео Хамон/Денис Стрекалин, Аделина Галявиева/Луи Таурон. Япония : Рика Кихира, Каори Сакатомо, Юдзуру Ханю, Сома Уно, Рику Миура/Руиси Кихара, Мисато Коматсубара/Тим Колето.

: Рика Кихира, Каори Сакатомо, Юдзуру Ханю, Сома Уно, Рику Миура/Руиси Кихара, Мисато Коматсубара/Тим Колето. США: Карен Чен, Брэйди Тенннелл, Джейсон Браун, Натан Чен, Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзер, Кэтлин Хоек/Жан-Лю Бейкер.

*Италия будет выступать с одним фигуристом из-за того, что Маттео Риццо сдал положительный тест на коронавирус.