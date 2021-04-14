На детском хоккейном турнире в Старом Осколе произошла массовая драка прямо на льду. Ее устроили участники команд "Созвездие" из Воронежа и "Дизель" из Луганска.
Драка попала на видео, которое "ушло" в социальные сети. На кадрах видно, что судья пытается разнять малолетних участников, однако они продолжают лупить друг друга. В турнире были задействованы игроки не старше 12 лет.
Матч был доведен до конца и закончился победой воронежцев со счетом 7:4.
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