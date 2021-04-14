УЕФА частично отменит правило выездного гола

УЕФА сделает коррективы в проведении двухматчевых противостояний в еврокубках. Со следующего сезона правило выездного гола будет действовать частично.
Сейчас при равном счёте преимущество после двух матчей получает команда, которая забила больше голов на выезде. Таким образом ПСЖ прошёл "Баварию" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Парижане выиграли на выезде со счётом 3:2, а дома уступили 0:1. Так как мюнхенцы в гостях забили всего один гол, они покинули турнир.
В новом сезоне правило выездного гола будет действовать только в основное время матчей, но не в дополнительное. То есть повторение ситуации в матчах ПСЖ — "Бавария" возможно.
Но если после двух матчей будет зафиксировано полное равенство (2:1, 1:2 или 1:1, 1:1), то выездная команда не будет иметь преимущества, как это происходит сейчас, сообщает The Sun.
Подобная ситуации произошла в противостоянии "Ювентуса" и "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч в Португалии завершился победой хозяев со счётом 2:1. В основное время в ответной игре "Юве" был сильнее с тем же счётом — 2:1.
В дополнительное время команды забили по голу (счёт стал 3:2), и "Порту" прошёл дальше за счёт большего количества забитых на выезде голов. По новым правилам в такой ситуации будет назначена серия пенальти.
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