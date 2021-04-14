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УЕФА частично отменит правило выездного гола

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА сделает коррективы в проведении двухматчевых противостояний в еврокубках. Со следующего сезона правило выездного гола будет действовать частично.

УЕФА частично отменит правило выездного гола

Сейчас при равном счёте преимущество после двух матчей получает команда, которая забила больше голов на выезде. Таким образом ПСЖ прошёл "Баварию" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Парижане выиграли на выезде со счётом 3:2, а дома уступили 0:1. Так как мюнхенцы в гостях забили всего один гол, они покинули турнир.

Что изменит УЕФА

В новом сезоне правило выездного гола будет действовать только в основное время матчей, но не в дополнительное. То есть повторение ситуации в матчах ПСЖ — "Бавария" возможно.

Но если после двух матчей будет зафиксировано полное равенство (2:1, 1:2 или 1:1, 1:1), то выездная команда не будет иметь преимущества, как это происходит сейчас, сообщает The Sun.

Подобная ситуации произошла в противостоянии "Ювентуса" и "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч в Португалии завершился победой хозяев со счётом 2:1. В основное время в ответной игре "Юве" был сильнее с тем же счётом — 2:1.

В дополнительное время команды забили по голу (счёт стал 3:2), и "Порту" прошёл дальше за счёт большего количества забитых на выезде голов. По новым правилам в такой ситуации будет назначена серия пенальти.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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