Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Как не сорвать спину на дачных работах? Советы ревматолога
Россияне скупают туры в Крым, несмотря на рост заболеваемости COVID-19
Банки начали повышать ставки по кредитам
Тренер чемпиона мира Натана Чена будет работать с Трусовой
Подруга Зайцева озвучила причину его проблем со здоровьем
Эксперт: в ближайшее время путешествовать лучше по России
Дерипаска отвёл господству доллара четыре года
Дима Билан рассказал о своих бедствиях в новом доме
UFC подтвердил бой Макгрегора и Порье, несмотря на их конфликт

Игрок "Славии" получил от УЕФА дисквалификацию на 10 матчей за расизм

Спорт » Командные виды » Футбол

Дисциплинарный комитет УЕФА 14 апреля завершил рассмотрение дела по ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы между шотландским "Рейнджерс" и чешской "Славией". Игра завершилась расистским скандалом с участием Ондржея Куделы и Глена Камара.

Игрок "Славии" получил от УЕФА дисквалификацию на 10 матчей за расизм

Кудела во время игры оскорбил Камара на расистской почве. За это чешский футболист получил удар от оппонента в подтрибунном помещении после матча. "Славия" и "Рейнджерс" тогда выступили с обращение к УЕФА с просьбой разобраться в ситуации.

УЕФА решил дисквалифицировать Куделу на десять матчей. Камара получил отстранение на три игры, сообщает пресс-служба организации.

"Славия" в матче в Глазго победила со счётом 2:0. До этого в первой игре была зафиксирована ничья - 1:1. Чешский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

В первом четвертьфинальном матче "Славия" сыграла вничью (1:1) в Лондоне. Ответная игра состоится 15 апреля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Гордон объяснила, почему разогнали Среднеуральский монастырь
Как не сорвать спину на дачных работах? Советы ревматолога
Россияне скупают туры в Крым, несмотря на рост заболеваемости COVID-19
Банки начали повышать ставки по кредитам
Тренер чемпиона мира Натана Чена будет работать с Трусовой
Подруга Зайцева озвучила причину его проблем со здоровьем
Эксперт: в ближайшее время путешествовать лучше по России
Симон Осиашвили: "Художнику очень важно, чтобы его работа была оплачена"
Дерипаска отвёл господству доллара четыре года
Дима Билан рассказал о своих бедствиях в новом доме
Популярное
Бывший СССР
Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона

Москва раскрыла план Вашингтона по отдаче России "кусочка" Украины в обмен на закрытие "Северного потока - 2" и "адских санкций" против неё. Ставки повышаются.

Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Туризм
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Политика. Новости и аналитика
В ответ на просьбу ФРГ объяснить учения войск МИД напомнил о Навальном
Мир. Новости мира
Пашинян случайно сделал из Путина президента Франции
Любовь Степушова Кнут и пряник США для Путина. Есть ли у него иммунитет? Любовь Степушова Василий Амирджанов Манижа считает себя настоящей русской женщиной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Новости медицины
Британские медики раскрыли три главных признака рака кожи
Новости Украины
Савченко пообещала Украине: "Будет быстро и кроваво"
Захарова оценила сюжет, в котором украинские танки стали российскими
Политика. Новости и аналитика
Захарова оценила сюжет, в котором украинские танки стали российскими
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников