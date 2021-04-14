Игрок "Славии" получил от УЕФА дисквалификацию на 10 матчей за расизм

Дисциплинарный комитет УЕФА 14 апреля завершил рассмотрение дела по ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы между шотландским "Рейнджерс" и чешской "Славией". Игра завершилась расистским скандалом с участием Ондржея Куделы и Глена Камара.

Кудела во время игры оскорбил Камара на расистской почве. За это чешский футболист получил удар от оппонента в подтрибунном помещении после матча. "Славия" и "Рейнджерс" тогда выступили с обращение к УЕФА с просьбой разобраться в ситуации.

УЕФА решил дисквалифицировать Куделу на десять матчей. Камара получил отстранение на три игры, сообщает пресс-служба организации.

"Славия" в матче в Глазго победила со счётом 2:0. До этого в первой игре была зафиксирована ничья - 1:1. Чешский клуб вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

В первом четвертьфинальном матче "Славия" сыграла вничью (1:1) в Лондоне. Ответная игра состоится 15 апреля.