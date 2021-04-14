Василий Березуцкий ушёл из ЦСКА в "Краснодар"

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий покинул армейский клуб. Пресс-служба команды поблагодарила специалиста за работу и пожелала дальнейших успехов.

"Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит "до свидания!", — говорится в сообщении ЦСКА.

Сам Березуцкий рассказал, что причиной ухода из ЦСКА стало предложение поработать в "Краснодаре" у Виктора Гончаренко. С белорусским специалистом экс-капитан армейцев работал до его отставки.

"Ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение", — заявил тренер.

Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год. В составе армейцев защитник провёл 530 матчей, в которых забил 14 мячей. Вместе с командой Василий шесть раз становился чемпионом России, выиграл семь Кубков России, шесть Суперкубков, а также Кубок УЕФА.

Тренерскую карьеру Березуцкий начал в голландском "Витессе" в качестве помощника Леонида Слуцкого. После ухода россиянина из клуба перешёл на работу в ЦСКА.