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Сухина заявил, что не заходил к судьям перед матчем со "Спартаком"

Спорт » Командные виды » Футбол

Начальник "Локомотива" Станислав Сухина рассказал о том, что делал в подтрибунном помещении перед матчем чемпионата России против "Спартака". По словам менеджера железнодорожников, в судейскую комнату, как утверждают красно-белые, он не заходил.

Сухина заявил, что не заходил к судьям перед матчем со "Спартаком"

Спартаковцы опубликовали видео, на котором видно, как Сухина выходит из двери, за которой располагаются судьи. Начальник "Локомотива" заявил, что был только в предбаннике, и это является обычной практикой для футбольных матчей.

"Я в судейскую не заходил. Там есть предбанник. Вот в нём я и был. В судейскую не заходил. Это проблема людей, которые из ничего пытаются сделать сенсацию. Жаренного тут ничего нет. Это обычные протокольные дела", — приводит "РБ Спорт" слова Сухины.

Бывший арбитр уточнил, что хотел ознакомиться с протоколом матча. Сухина даст своё объяснение на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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