Юрист оценил информацию о кибератаках "российского ГРУ" на Швецию

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву, главный научный сотрудник Института по законодательству и сравнительному правоведению при правительстве Москвы Сергей Алексеев в разговоре с "Правдой.Ру" заявил, что сообщение о кибератаках на Шведскую ассоциацию спорта со стороны России можно воспринимать как информационный вброс.

Юрист отметил, что при расследовании подобных дел действует презумпция невиновности.

"До тех пор, пока нет обвинительного приговора суда, мы не можем говорить о виновности или невиновности тех или иных, якобы, взломщиков. Соответственно, решение и выводы о виновности того или иного, якобы, взломщика системы не может сделать национальная спортивная федерация и даже СМИ до тех пор, пока не будет юрисдикционного решения судебных инстанций. И поэтому пока мы можем трактовать как информационные вбросы, в очередной раз направленные против российской деятельности на международной спортивной арене", — заявил Алексеев.

Алексеев считает, что страны Запада ведут информационную гибридную войну против российского спорта.

"Мы видим, что многие западные страны сейчас, в том числе, и Швеция в некоторой мере предвзято относятся к отдельным выступлениям российского спорта, к отдельным спортсменам. И в этом фарватере нельзя активно утверждать о тех или иных правонарушениях, пока не будет судебного решения. А судебное решение лежит в уголовно-правовой плоскости, где работает презумпция невиновности. И пока не доказана вина конкретного физического лица в том или ином правонарушении, пока этого нет, мы воспринимаем данную информацию просто как элементы информационной гибридной войны против российского спорта", — заявил Алексеев.