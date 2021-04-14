Стали известны соперники сборной России перед Евро-2020

Сборная России перед стартом на Евро-2020 проведёт два товарищеских матча. Соперниками команды Станислава Черчесова станут сборные Польши и Болгарии.

С поляками сборная России встретится 1 июня во Вроцлаве. Начало игры запланировано на 21.45 по московскому времени.

Против болгарской команды россияне сыграют 5 июня в Москве на "ВТБ-Арене". Матч начнётся в 18.00.

Сборная России на Евро-2020 стартует 12 июня матчем против Бельгии, а 16-го числа сыграет с Финляндией. Обе игры пройдут на стадионе в Санкт-Петербурге.

В Копенгагене 21 июня состоится заключительный для российской команды матч группового турнира Евро-2020 против Дании.