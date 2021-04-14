Вспышка коронавируса не помешает Стамбулу принять финал Лиги чемпионов

УЕФА не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула. С такой информацией ранее выступили европейские СМИ — в Турции фиксируются рекордные значения прироста заразившихся коронавирусом.

13 апреля минздрав страны сообщил о 59 тыс. новых случаев COVID-19. Правительство усилило ограничения из-за пандемии. Так, в будние дни с 19.00 до 5.00 в Турции действует комендантский час.

Во вторник Россия объявила о запрете на полёты в Турцию до 1 июня.

По сообщению УЕФА, финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле.

"Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года состоится 29 мая 2021 года на стамбульском олимпийском стадионе, как и планировалось", — приводит РИА "Новости" заявление УЕФА.

В полуфинал турнира 13 апреля вышли ПСЖ и "Челси". В среду состоятся ещё два четвертьфинальных матча:

"Боруссия" — "Манчестер Сити". Первый матч — 1:2;

"Ливерпуль" — "Реал". Первый матч — 1:3.