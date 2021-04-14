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Неймар объявил о продлении контракта с "ПСЖ"

Спорт » Командные виды » Футбол

Самый дорогой футболист мира Неймар заявил, что контракт с "ПСЖ" продлён. Нападающий останется в парижском клубе, несмотря на постоянные слухи о переходе в "Реал" или возвращении в "Барселону".

Неймар объявил о продлении контракта с "ПСЖ"

"Ситуация с контрактом уже не является проблемой. Мне комфортно в "ПСЖ", как дома. Я счастлив, как никогда", — приводит ESPN слова Неймара.

Неймар перешёл в "ПСЖ" в 2017 году из "Барселоны" за 222 млн евро. Действующее соглашение между сторонами заканчивается в июне 2022 года.

Неймар провёл в составе "ПСЖ" 107 матчей, в которых забил 83 гола. С парижским клубом бразилец завоевал десять трофеев:

  • три чемпионства;
  • два Кубка Франции;
  • Кубок французской лиги;
  • два Суперкубка Франции.

В прошлом сезоне "ПСЖ" вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил "Баварии" (0:1). В этом году парижане вышли в полуфинал, где сыграют с победителем пары "Манчестер Сити" — "Боруссия".

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Автор: Артём Пермяков
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