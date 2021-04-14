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Швеция обвинила ГРУ России в кибератаках на конфедерацию спорта

Спорт

Прокуратура Швеции выступила с заявлением по поводу расследования взлома базы данных Шведской спортивной конфедерации в 2017–2018 годах. В кибератаках на организацию обвинили ГРУ РФ, сообщает Aftonbladet.

Швеция обвинила ГРУ России в кибератаках на конфедерацию спорта

В частности, путём взлома были получены данные шведских спортсменов и их медицинские карточки. В прокуратуре утверждают, что от действий России пострадала футболистка Оливия Шоу, которую ошибочно обвинили в употреблении допинга.

"Спланированная атака на WADA и ФИФА"

Прокурор Матс Юнгквист заявил, что в результате расследование установлено — кибератаку осуществил 85-й центр ГРУ, известный как подразделение № 26165.

"Мы можем заявить, что это было частью российской кампании против антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA, а также против ФИФА", — заявил Юнгквист.

Прокуратура закрыла дело из-за того, что нет условий экстрадиции обвиняемых в Швецию или разбирательства в суде.

Международный скандал

Заявление прокурора привел к международному скандалу. Посол России Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции для дачи разъяснений.

"Неприемлемые серьёзные нарушения конфиденциальности данных в отношении Шведской спортивной конфедерации, нарушающие существующие нормы", — прокомментировала дело глава МИД Швеции Анн Линде.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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