Прокуратура Швеции выступила с заявлением по поводу расследования взлома базы данных Шведской спортивной конфедерации в 2017–2018 годах. В кибератаках на организацию обвинили ГРУ РФ, сообщает Aftonbladet.
В частности, путём взлома были получены данные шведских спортсменов и их медицинские карточки. В прокуратуре утверждают, что от действий России пострадала футболистка Оливия Шоу, которую ошибочно обвинили в употреблении допинга.
Прокурор Матс Юнгквист заявил, что в результате расследование установлено — кибератаку осуществил 85-й центр ГРУ, известный как подразделение № 26165.
"Мы можем заявить, что это было частью российской кампании против антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA, а также против ФИФА", — заявил Юнгквист.
Прокуратура закрыла дело из-за того, что нет условий экстрадиции обвиняемых в Швецию или разбирательства в суде.
Заявление прокурора привел к международному скандалу. Посол России Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции для дачи разъяснений.
"Неприемлемые серьёзные нарушения конфиденциальности данных в отношении Шведской спортивной конфедерации, нарушающие существующие нормы", — прокомментировала дело глава МИД Швеции Анн Линде.
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