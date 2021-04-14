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Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Филадельфию"

Спорт » Командные виды » Хоккей

"Вашингтон" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Филадельфию" со счётом 6:1. В составе "Кэпиталз" по шайбе в первом периоде забросили Конор Шири, Том Уилсон, Никлас Бэкстрём и Карл Хагелин.

Гол Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Филадельфию"

Во второй двадцатиминутке гол на счету Энтони Манты. В третьем периоде точку в игре поставил Александр Овечкин. На счету россиянина также результативная передача.

Лидерство "Вашингтона"

"Вашингтон" одержал 28 побед в 43 матчах регулярного чемпионата. Команда лидирует в Восточном дивизионе с 60 очками, опережая "Айлендерс", "Питтсбург", "Бостон", "Рейнджерс", "Филадельфию", "Нью-Джерси" и "Баффало".

До окончания "регулярки" "Вашингтону" необходимо провести ещё 13 матчей.

Погоня за Дионном

Овечкин забросил 728 шайб в карьере в НХЛ. Россиянин идёт на шестом месте в истории лиги. До пятой строчки, которую занимает Марсель Дионн, осталось три гола.

В списке снайперов сезона-2020/21 Овечкин пятый. В его активе 22 шайбы. Лидирует форвард "Торонто" Остон Мэтьюз, у которого 32 гола.

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"Вашингтон" - "Филадельфия": обзор матча
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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