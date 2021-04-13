Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минпромторг объяснил кадровые перестановки
Петербуржцы перестали покупать ювелирные украшения
Стал известен заработок ЦСКА и "Зенита" в Евролиге
Стали известны регионы-лидеры по росту просроченной задолженности
"Справедливая Россия" предложила отменить транспортный налог
К 1 мая в Подмосковье приведут в порядок 25 тысяч километров дорог
Чем грозит отказ от овсянки?
Россия запустит иностранных страховщиков на свой рынок
На птичьих правах: эксперт объяснил, как Украину могут принять в НАТО

"Реал" получает от титульного спонсора больше всех в мире

Спорт » Командные виды » Футбол

Издание Forbes определило десятку футбольных клубов, которые зарабатывают больше всех на контрактах с титульными спонсорами. Возглавляет рейтинг мадридский "Реал", который получает 82,5 млн евро в год по договору с Emirates.

"Реал" получает от титульного спонсора больше всех в мире

Второе место у "Манчестер Юнайтед" - англичане недавно подписали соглашение с TeamViewer, по которому зарабатывают 64,9 млн. "Барселона" по контракту с Rakuten получает такой же доход.

В первой десятке только клубы из чемпионатов топ-5. Кроме "Реала", "МЮ" и "Барсы" это:

  • "ПСЖ" - 57,0 млн по контракту с Accor;
  • "Арсенал" - 56,0 млн по контракту с Emirates;
  • "Ливерпуль" - 55,3 млн по контракту с Standard Chartered;
  • "Челси" - 55,2 млн по контракту с Three;
  • "Ювентус" - 53,1 млн по контракту с Jeep;
  • "Тоттенхэм" - 50,0 млн по контракту с AIA;
  • "Бавария" - 35,4 млн по контракту с Deutsche Telekom.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Минпромторг объяснил кадровые перестановки
Вратарь "Локомотива" Гильерме дисквалифицирован на два матча
Петербуржцы перестали покупать ювелирные украшения
Стал известен заработок ЦСКА и "Зенита" в Евролиге
Военно-политическим манёвры вокруг Крыма и Донбасса
Стали известны регионы-лидеры по росту просроченной задолженности
Тренер "Спартака" Тедеско может возглавить "Айнтрахт"
"Справедливая Россия" предложила отменить транспортный налог
К 1 мая в Подмосковье приведут в порядок 25 тысяч километров дорог
Чем грозит отказ от овсянки?
Популярное
Туризм
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России

Ограничение авиасообщения России с Турцией прокомментировали в Минздраве страны.

Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей
Прибалтика
Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей
Новости Украины
Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису
Политика. Новости и аналитика
В ответ на просьбу ФРГ объяснить учения войск МИД напомнил о Навальном
Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров Игорь Буккер "Золотой город" или хозяйственные пристройки: что же нашли в Египте Игорь Буккер Любовь Степушова Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона Любовь Степушова
Бывший СССР
Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона
Политика. Новости и аналитика
"Так Байден устроил мир": Кургинян о Донбассе, выборах и шансах "ЕР"
Необычная неделя: войну с Украиной "не потянем"
Необычная неделя
Необычная неделя: войну с Украиной "не потянем"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников