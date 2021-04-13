"Реал" получает от титульного спонсора больше всех в мире

Издание Forbes определило десятку футбольных клубов, которые зарабатывают больше всех на контрактах с титульными спонсорами. Возглавляет рейтинг мадридский "Реал", который получает 82,5 млн евро в год по договору с Emirates.
Второе место у "Манчестер Юнайтед" - англичане недавно подписали соглашение с TeamViewer, по которому зарабатывают 64,9 млн. "Барселона" по контракту с Rakuten получает такой же доход.
В первой десятке только клубы из чемпионатов топ-5. Кроме "Реала", "МЮ" и "Барсы" это:
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