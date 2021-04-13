"Реал" получает от титульного спонсора больше всех в мире

Издание Forbes определило десятку футбольных клубов, которые зарабатывают больше всех на контрактах с титульными спонсорами. Возглавляет рейтинг мадридский "Реал", который получает 82,5 млн евро в год по договору с Emirates.

Второе место у "Манчестер Юнайтед" - англичане недавно подписали соглашение с TeamViewer, по которому зарабатывают 64,9 млн. "Барселона" по контракту с Rakuten получает такой же доход.

В первой десятке только клубы из чемпионатов топ-5. Кроме "Реала", "МЮ" и "Барсы" это:

"ПСЖ" - 57,0 млн по контракту с Accor;

"Арсенал" - 56,0 млн по контракту с Emirates;

"Ливерпуль" - 55,3 млн по контракту с Standard Chartered;

"Челси" - 55,2 млн по контракту с Three;

"Ювентус" - 53,1 млн по контракту с Jeep;

"Тоттенхэм" - 50,0 млн по контракту с AIA;

"Бавария" - 35,4 млн по контракту с Deutsche Telekom.