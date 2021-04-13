Стал известен заработок ЦСКА и "Зенита" в Евролиге

Клубы Евролиги почти завершили выступление в регулярном чемпионате. Их итоговое положение, несмотря на один оставшийся матч, определено.

Стало известно, сколько команды заработали в "регулярке". В этом сезоне призовой фонд в 37,5 миллиона евро будет распределён по итогам продажи маркетинговых прав (79%) и за спортивные результаты (21%).

Команда, которая заняла первое место в регулярном чемпионате, получит 1,5 млн евро, а 14-й клуб — 150 тыс.

ЦСКА занял второе место и получил 850 тыс. евро. "Зенит" за восьмую строчку заработал 450 тыс.

Призовые первой восьмёрки Евролиги

"Барселона" (Испания) — 1,5 млн евро. ЦСКА — 850 тыс. "Анадолу Эфес" (Турция) — 750. "Милан" (Италия) — 650. "Бавария" (Германия) — 600. "Реал" (Испания) — 550. "Фенербахче" (Турция) — 500. "Зенит" — 450.