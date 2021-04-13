Клубы Евролиги почти завершили выступление в регулярном чемпионате. Их итоговое положение, несмотря на один оставшийся матч, определено.
Стало известно, сколько команды заработали в "регулярке". В этом сезоне призовой фонд в 37,5 миллиона евро будет распределён по итогам продажи маркетинговых прав (79%) и за спортивные результаты (21%).
Команда, которая заняла первое место в регулярном чемпионате, получит 1,5 млн евро, а 14-й клуб — 150 тыс.
ЦСКА занял второе место и получил 850 тыс. евро. "Зенит" за восьмую строчку заработал 450 тыс.
Призовые первой восьмёрки Евролиги
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