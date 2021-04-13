Тренер "Спартака" Тедеско может возглавить "Айнтрахт"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско является одним из кандидатов на пост наставника "Айнтрахта" из Франкфурта. По сведениям 90min, в "шорт-листе" немецкого клуба ещё четыре фамилии.

В их числе Ральф Рангник, который недавно стал консультантом "Локомотива". Также называются имена Люсьена Фавра, Петера Боса и Джеси Марша.

Сегодня было объявлено о том, что тренер "Айнтрахта" Адольф Хюттер в следующем сезоне возглавит "Боруссию" из Мёнхенгладбаха. Клуб из Франкфурта сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги и претендует на прямую путёвку в Лигу чемпионов.

Тедеско в прошлом году сообщил о том, что уйдёт из "Спартака" после этого сезона. Специалист ранее работал в "Шальке".