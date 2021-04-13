Украинский регбист пензенского клуба дисквалифицирован за допинг

Украинский регбист клуба "Локомотив-Пенза" Игорь Снисаренко получил дисквалификацию за употребление допинга. Спортсмен отстранён на три года, начиная с декабря 2020 года.
Снисаренко обвиняется в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").
За пензенский клуб Снисаренко выступает с 2019 года. Ранее он играл за украинское "Подолье" и российские команды "Стрела-Авто", "Новокузнецк", "Булава".
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