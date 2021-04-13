Кафельников назвал постановкой матч "Сочи" - "Зенит"

Бывшая первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что матч "Сочи" и "Зенита" был постановкой. Так он ответил на слова актёра и фаната питерской команды Михаила Боярского о том, что "Спартак" сдулся".
"Сейчас "Зенит" не достать по объективным причинам. В "постановке" матча "Сочи" — "Зенит" всё понятно. "Зенит" станет чемпионом, и другие команды его тоже не догонят", — приводит "СЭ" слова Кафельникова.
Питерский клуб победил "Сочи" со счётом 2:1.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с отрывом в семь очков от "Спартака". Чемпион России в следующем сезоне получит путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
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