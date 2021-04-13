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Родченков заявил, что закон его имени изменит весь спорт

Спорт

Информатор WADA Григорий Родченков заявил, что закон США, который был назван "актом Родченкова", изменит мировой спорт. Согласно этому документу, американские власти могут открывать уголовные дела за антидопинговые нарушения на соревнованиях с участием спортсменов из США.

Родченков заявил, что закон его имени изменит весь спорт

По его словам, теперь организаторы допинговых схем не будут чувствовать себя неуязвимыми. Родченков заявил, что такие люди "усилят свою безопасность из-за страха".

"Теперь над их головами занесён своего рода дамоклов меч. Это совершенно другие чувства и стиль жизни. Раньше ты был неприкасаемым и неуязвимым. Теперь же ты — жертва", — приводит "СЭ" слова Родченкова, сказанные в Хельсинской комиссии США.

Родченков стал информатором WADA в 2015 году, когда бежал в США. До этого он был главой Московской антидопинговой лаборатории. На его показаниях основывается доклад Ричарда Макларена, ставший причиной дисквалификации российских спортсменов.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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