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4-дневный фестиваль бега пройдет на курорте "Роза Хутор”

Спорт
фестиваль бега ROSA RUN
 

С 1 по 4 мая на горном курорте "Роза Хутор" пройдет фестиваль бега ROSA RUN. Это мероприятие собирает порядка 3000 любителей данного вида спорта и профессиональных спортсменов ежегодно.

ROSA RUN — единственный четырехдневный фестиваль бега в России, который проводится с 2015-ого года на одном из самых престижных горных курортов страны Роза Хутор и является аналогом известного международного события Lauffestival.

В программе фестиваля:

  • "вертикальный километр" ROSA PEAK (протяженность дистанции 7 км, максимальный набор 1150 м),
  • командный квест — ROSA QUEST — увлекательный беговой квест с интересными заданиями разной сложности,
  • уникальный трейл по горнолыжным трассам — испытание для настоящих спортсменов (дистанции 8 и 26 км, максимальный набор — 450 и 1200 м).

Кроме того, каждый день наполнен насыщенной развлекательной программой — тематические вечеринки, лекторий, выставки. Также организаторы запланировали и забег-карнавал. Надо будет пробежать всего 2 километра, но в маскарадном костюме.

фестиваль бега ROSA RUN
фестиваль бега ROSA RUN

"ROSA RUN является единственным международным фестивалем бега в России. Это знаковое событие не только для Краснодарского края, но и для всей страны, которое собирает лучших бегунов в трейловых забегах. Формат фестиваля позволяет участвовать как продвинутым атлетам-любителям, так и начинающим. Будем рады уже шестой раз подряд поприветствовать всех желающих на Кубанской земле на невероятно красивом горном курорте Роза Хутор на майские праздники," — прокоментировал директор международного фестиваля бега ROSA RUN Андрей Кавун.

Как заявил исполнительный директор горного курорта "Роза Хутор" Юрий Колобов, курорт "Роза Хутор" создан для бега.

"Здесь можно развивать все беговые форматы, и конечно же, локации идеально подходят для трейла. Можно сказать, мы созданы друг для друга. Фестиваль ROSA RUN должен и будет проходить у нас на курорте".

Узнать подробности, выбрать дистанцию и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте rosarun.ru/.

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Автор: Ольга Лазарева
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