Аллегри посоветовал "Ювентусу" избавиться от Роналду

Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед отставкой в 2019 году посоветовал президенту клуба Андреа Аньелли продать нападающего Криштиану Роналду. По его мнению, португалец не позволяет команде расти.

"Избавься от Роналду, он не даёт команде и клубу расти", — такие слова прозвучали от Аллегри, сообщает La Repubblica.

Аллегри возглавлял "Ювентус" на протяжении пяти сезонов. С ним команда пять раз выиграла чемпионат и четыре раза становилась обладателем Кубка Италии. Кроме того, туринцы дважды вышли в финал Лиги чемпионов, но оба раза проиграли.

Роналду перешёл в "Ювентус" перед сезоном-2018/19. В первый год португалец провёл 47 матчей, в которых забил 31 мяч.

На выходных Роналду попал в очередной скандал. После матча "Ювентус" — "Дженоа" (3:1) Криштиану бросил футболку на газон, за что был раскритикован туринской торсидой.