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Аллегри посоветовал "Ювентусу" избавиться от Роналду

Спорт » Командные виды » Футбол

Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед отставкой в 2019 году посоветовал президенту клуба Андреа Аньелли продать нападающего Криштиану Роналду. По его мнению, португалец не позволяет команде расти.

Аллегри посоветовал "Ювентусу" избавиться от Роналду

"Избавься от Роналду, он не даёт команде и клубу расти", — такие слова прозвучали от Аллегри, сообщает La Repubblica.

Аллегри возглавлял "Ювентус" на протяжении пяти сезонов. С ним команда пять раз выиграла чемпионат и четыре раза становилась обладателем Кубка Италии. Кроме того, туринцы дважды вышли в финал Лиги чемпионов, но оба раза проиграли.

Роналду перешёл в "Ювентус" перед сезоном-2018/19. В первый год португалец провёл 47 матчей, в которых забил 31 мяч.

На выходных Роналду попал в очередной скандал. После матча "Ювентус" — "Дженоа" (3:1) Криштиану бросил футболку на газон, за что был раскритикован туринской торсидой.

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Автор: Артём Пермяков
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