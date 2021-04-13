Тарпищев рассказал о состоянии Медведева после заражения коронавирусом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о том, как себя чувствует вторая ракетка мира Даниил Медведев. Ранее стало известно, что теннисист сдал положительный тест на COVID-19.

Медведев должен был принять участие в турнире в Монте-Карло и даже провёл совместную тренировку с Рафаэлем Надалем. Сейчас теннисист находится на самоизоляции. Тарпищев уточнил, что Медведев под "домашним арестом".

"Чувствует он себя нормально, но находится под "домашним арестом" — на карантине. Живет Даня в Монако, так что изолирован он у себя дома", — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Глава ФТР отметил, что Медведеву, возможно, повезло, что коронавирус выявили у него сейчас, а не во время Олимпиады или турнира "Ролан Гаррос".