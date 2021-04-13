Чемпиону мира Мартиросяну грозит 5 лет тюрьмы за смертельное ДТП

Чемпион мира и Европы по тяжёлой атлетике Симон Мартиросян вечером 12 апреля сбил пешехода на одной из улиц Еревана. Спортсмен вызвал скорую помощь, но по дороге в больницу мужчина, пострадавший от наезда, скончался.

По сообщению News. am, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, рядом с подземным переходом. Мартиросян был трезв.

По этому инциденту возбуждено дело по части 2 статьи 242 УК Армении (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Симон Мартиросян

В 2016 году армянский тяжелоатлет стал серебряным призёром Олимпиады в Рио.

В 2018 и 2019 годах Мартиросян выиграл чемпионат мира, в 2017 и 2019 годах — чемпионат Европы. На прошедшем в начале апреля турнире в Москве спортсмен не смог завоевать медалей.

В 2014 году тяжелоатлет выиграл юношеские Олимпийские игры.